Intervest Offices & Warehouses : résultat du dividende optionnel en actions pour l'exercice 2020

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société immobilière réglementée Intervest Offices & Warehouses ont opté pour 56,5% de leurs actions copartageantes pour l'apport de leurs droits de dividendes en échange de nouvelles actions au lieu du paiement des dividendes en espèces.

Cela résulte en un renforcement des capitaux propres d'Intervest de 15,4 millions d'euros (capital et primes d'émission) au moyen de la création de 800.236 nouvelles actions. Le nombre total des actions Intervest s'élève ainsi dès aujourd'hui, le 26 mai 2021, à 26.300.908.

Les autres dividendes seront payés en espèces pour un montant brut total de 23,6 millions d'euros (y compris le précompte mobilier).

Cette augmentation de capital donne lieu à une baisse du taux d'endettement de 1,4% en comparaison à une distribution de 100% du dividende en espèces. Les fonds non payés en espèces consolideront la croissance de la société, où Intervest mise au maximum sur une création de valeur durable et orientée client (stratégie connect2022), avec l'intention de conserver une plus grande partie de la chaîne de valeur en interne en re(développant) elle-même avec TeamIntervest. En outre, le dividende optionnel contribuera au renforcement de la structure du bilan de la société.

