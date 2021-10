Intel Corp, Juniper Networks et Rakuten Symphony collaborent pour développer Symware

(Boursier.com) — Intel Corp, Juniper Networks and Rakuten Symphony annoncent aujourd'hui une collaboration pour développer Symware, une solution O-RAN (Open Radio Access Network) novatrice destinée aux opérateurs de réseaux mobiles pour moderniser les cellules radio en s'appuyant sur la toute dernière architecture cloud-native. L'appliance edge à usage multiplies Symware leur permet de densifier leur réseau, de s'adapter aux différentes topologies et de prendre en charge de nouvelles fonctionnalités tout en limitant le matériel nécessaire par site.

Les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier ont commencé à déployer une architecture O-RAN et cloud-native, laquelle leur conférera une plus grande agilité, une sécurité renforcée et de nouveaux niveaux d'automatisation, tout en élargissant et en protégeant leur chaîne d'approvisionnement.

"Rakuten Symphony cherche constamment à innover pour accélérer la transformation des réseaux", a déclaré Tareq Amin, PDG de Rakuten Symphony. "Avec nos partenaires, nous avons développé une appliance fluide, au rapport coût/performance optimal, qui simplifie le déploiement des cellules 4G, 5G, mais aussi pour les futures générations de technologies mobiles. Symware offre aux opérateurs la solution ultime de développement de sites cellulaires évolutifs qui leur permet de densifier leur réseau de manière flexible et de s'adapter à leurs diverses topologies à moindre coût."

L'appliance edge à usage multiplies Symware combine les fonctionnalités de routage de sites cellulaires et une unité distribuée, tous deux conteneurisés, sur une plateforme unique de serveur polyvalent, ce qui réduit considérablement les dépenses d'investissement et d'exploitation de l'opérateur. Offrant une pile de routage cohérente sur les RAN physiques et virtuels, la solution permet d'activer facilement les fonctions de découpage du réseau 5G dans les domaines du RAN et du transport, y compris l'isolation des couches, leur surveillance et le pilotage dynamique du trafic par le biais du routage par segment.

La solution prend en charge l'automatisation avec un provisionnement sans contact, des mises à jour permanentes, la télémétrie et l'analyse de tous les composants, et s'appuie sur l'écosystème Kubernetes pour l'orchestration et la mise en réseau.