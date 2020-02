Inotrem augmente son financement de Série B à 58 ME

(Boursier.com) — Inotrem S.A., une société de biotechnologie spécialisée dans le contrôle de la réponse immunitaire lors de maladies inflammatoires aigües et chroniques, annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 5 ME, financée par Fountain Healthcare Partners, une importante société de capital-risque irlandaise avec des bureaux à Dublin et New York.

Cette levée de fonds porte le financement en capital de série B d'Inotrem à 44 ME. Parallèlement, la société a obtenu une ligne de crédit de 13 ME de Kreos Capital, le plus important établissement de crédit en Europe spécialisé dans les entreprises à forte croissance, et un prêt de 1 ME de Bpifrance, portant le financement final en dette et capital d'Inotrem à 58 ME.

Le financement servira à soutenir les programmes 'R&D' de Inotrem, en particulier pour son principal candidat-médicament, nangibotide, qui fait actuellement l'objet d'une étude globale multicentrique de Phase IIb (ASTONISH) chez les patients atteints de choc septique.

L'étude ASTONISH établie dans 5 pays européens et aux Etats Unis est en cours de recrutement. A côté du développement clinique de nangibotide, les fonds serviront au développement d'un test diagnostic compagnon permettant d'identifier les patients les mieux à même de répondre au traitement contre le choc septique ainsi qu'à accroître le portefeuille d'applications thérapeutiques notamment dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques.