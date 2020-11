InnovaFeed annonce le démarrage du site de Nesle

(Boursier.com) — InnovaFeed annonce le démarrage du site de Nesle (Somme),

le plus grand site de production de protéine d'insectes au monde et réalise une nouvelle levée de fonds pour accélérer sa stratégie d'expansion en France et à l'international.

La société met en oeuvre une technologie de rupture permettant d'atteindre une capacité de production inédite (15.000 tonnes de protéine d'insectes soit 100.000 tonnes d'ingrédients chaque année) avec l'impact environnemental le plus faible de l'industrie.

Le démarrage du site de Nesle marque ainsi l'aboutissement d'un projet agro-industriel innovant qui constitue une première mondiale de par la capacité de production atteinte et la performance environnementale obtenue grâce à son modèle de symbiose industrielle.

En s'implantant à Nesle, InnovaFeed entend également concourir à la dynamisation industrielle du territoire, et a déjà lancé un plan de recrutement de 110 emplois.

Une nouvelle levée de fonds de 140 millions d'euros portera le financement total d'InnovaFeed à 200 millions d'euros pour accélérer son développement en France et à l'international...

Le groupe fait ainsi part d'une première implantation aux Etats-Unis avec la signature d'un partenariat avec ADM (Archer-Daniels-Midland Company), leader de l'agro-industrie, pour développer dès 2021 le modèle InnovaFeed à Decatur (Illinois) et y atteindre une capacité annuelle cible de 60.000 tonnes de protéine d'insectes.