Innovacom entre au capital d'Antaios

(Boursier.com) — Spécialiste de l'accompagnement des start-ups early-stage et des innovations de rupture à forte dimension technologique, Innovacom annonce entrer au capital de la société grenobloise Antaios aux côtés de l'équipementier américain Applied Materials, acteur majeur de l'industrie du semiconducteur, de Bpifrance et de Sofimac sur une levée de fonds de 11 millions de dollars.

Lancée en 2017 par essaimage de Spintec, laboratoire de renommée mondiale, commun au CNRS, au CEA et à l'Université Grenoble-Alpes et dédié aux composants spintroniques, Antaios développe une nouvelle génération de mémoire magnétique disruptive, la SOT-MRAM, à la fois considérablement plus performante et moins énergivore. Cette mémoire pourrait remplacer progressivement les différentes mémoires (Flash et SRAM) présentes dans les systèmes embarqués et les processeurs.

Située à Grenoble, avec une filiale dans la Silicon Valley, la société compte aujourd'hui une quinzaine d'experts et dispose d'un portefeuille d'une vingtaine de familles de brevets. Avec le soutien d'Innovacom, Antaios entend accélérer la phase de commercialisation de sa technologie en multipliant les partenariats avec les géants industriels.