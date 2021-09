Innov-Agri : MyEasyFarm lance MyEasyCarbon

(Boursier.com) — Comme tous les secteurs, l'agriculture doit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'objectif de neutralité Carbone en 2050. Dans ce contexte, le Ministère de la Transition Écologique a lancé le Label Bas Carbone méthode Grandes Cultures, le 26 août 2021.

Pour aider les agriculteurs et les porteurs de projet à bénéficier de ce label, MyEasyFarm annonce MyEasyCarbon, la plateforme digitale qui les accompagne de A à Z sur leurs projets Bas Carbone et leur transition agroécologique. Dans l'optique de réduire les émissions de CO2 sur une exploitation agricole, elle est idéale pour réaliser un diagnostic Carbone, pour proposer des changements de pratiques culturales et pour générer des crédits carbone.

MyEasyCarbon en trois points c'est :

-Le Diagnostic : À partir des données de l'exploitation, l'outil établit un bilan carbone de l'exploitation.

-Le calcul : Sur la base d'hypothèses de changement de pratiques culturales, MyEasyCarbon est capable de générer différents scenarii et indiquer le gain potentiel de crédits carbone.

-Le suivi : L'agriculteur choisit le plan d'actions avec les pratiques culturales associées et il peut suivre son évolution. L'outil permet de comparer l'objectif prévu et les pratiques réelles tout au long du projet.