Infranity acquiert auprès de Foresight un portefeuille de 13 centrales photovoltaïques en Espagne et au Portugal

(Boursier.com) — Infranity , société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement durable dans le secteur des infrastructures, a acquis auprès d'un fonds géré par Foresight, un portefeuille de 13 centrales photovoltaïques au Portugal et en Espagne pour une capacité totale d'environ 58 MW. Un accord initial a été conclu pour étendre le portefeuille à 6 centrales supplémentaires, totalement opérationnelles en Espagne et pour porter la capacité totale à près de 78 MW.

Le portefeuille présente un profil attrayant et un bon équilibre entre les revenus contractuels et marchands, lui permettant de bénéficier de la dynamique actuelle du marché tout en couvrant son exposition sur le long terme.

Cet investissement apporte une diversification intéressante au portefeuille de placements en capital-investissement d'Infranity. Il renforce également l'engagement de l'entreprise dans l'accélération du développement de projets d'infrastructures responsables et durables. Ce projet sera développé avec une attention particulière portée sur son impact social et environnemental.

Cette acquisition est pour Infranity le premier investissement en capital investissement en Ibérie. Elle souligne notre conviction dans la solidité des fondamentaux et la résilience du marché solaire ibérique dans l'environnement social et financier actuel, ce qui contribue à la réalisation des objectifs locaux et européens sur la question de la transition énergétique.

Alban de La Selle, Associé gérant d'Infranity, déclare : "Nous sommes fiers de soutenir la croissance d'une plateforme d'énergie renouvelable qui présente un profil risque-rendement intéressant pour nos investisseurs. Cette acquisition étaye l'engagement d'Infranity d'investir dans les infrastructures d'énergies durables soutenant la transition énergétique. Cette transaction a cours à un moment où Infranity a mis en oeuvre des mesures importantes pour accélérer son programme d'investissements en capital investissement, avec un nombre important de recrutements."

Carlos Rey Micolau, Directeur gérant à la tête de Foresight Ibérie, de conclure : "Nous nous réjouissons d'annoncer notre premier investissement en péninsule ibérique. Nous avons été en mesure d'offrir des rendements intéressants à nos investisseurs et de prouver la proposition de Foresight sur les marchés e l'énergie et des infrastructures."