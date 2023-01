Inde : pourquoi la 5G va décoller en 2023

(Boursier.com) — Les ventes indiennes de smartphones 5G dépasseront celles des appareils 4G d'ici la fin de l'année 2023, en raison de l'adoption massive du réseau haut débit et de l'augmentation des ventes de combinés à des prix plus abordables, selon la société d'études de marché Counterpoint. Bien que l'on estime que les ventes globales de smartphones en Inde connaîtront une baisse cette année en raison de problèmes d'approvisionnement en composants et d'un contexte macroéconomique moins porteur, la 5G continuera également de stimuler la demande de smartphones en 2023, ajoute Counterpoint.

La vitesse des données 5G en Inde devrait être environ 10 fois plus rapide que celle de la 4G, le devenir du réseau étant considéré comme crucial pour l'avenir des technologies émergentes telles que les voitures autonomes ou l'intelligence artificielle. La part des combinés 5G dans la tranche de prix inférieure (moins de 20.000 roupies ou 241,55 dollars) devrait ainsi grimper à 30% en 2023, contre seulement 4% l'année dernière, a estimé Counterpoint.

Sur le terrain, le leader indien des télécommunications Reliance travaille déjà avec l'américain Alphabet pour lancer un smartphone 5G à petit prix, alors qu'il est devenu le plus gros investisseur de la spécialité à l'occasion de la vente aux enchères du spectre 5G pour 19 milliards de dollars en Inde en août dernier...

Accélération en cours

La société d'études s'attend à ce que les freins au développement de ce marché tels que les pénuries d'approvisionnement en composants, l'inflation, les conflits géopolitiques ou encore la disponibilité limitée des réseaux 5G s'atténuent d'ici à la fin de l'exercice 2023, "conduisant à l'adoption massive de la 5G" dans le pays.

Dans le même temps, le gouvernement indien pousse Apple, Samsung et d'autres fabricants de téléphones mobiles à donner la priorité au déploiement de mises à niveau logicielles pour prendre en charge la 5G dans l'ensemble du pays, car de nombreux modèles de smartphones ne sont pas encore prêts pour le service haut débit récemment lancé en Inde...