Immobilier : vous avez 35 ME ? cette maison à Paris est faite pour vous...

(Boursier.com) — L 'agence immobilière Coldwell Banker propose à la vente un exceptionnel hôtel particulier parisien d'une superficie de 1100 m(2) avec 300 m(2) de terrasses et un jardin paysagé de 1400 m(2). Une grande piscine couverte ouvre sur le jardin sans vis-à-vis.

La maison propose de vastes volumes de réception ainsi que deux suites de maître avec salles de bains et dressings ouvrant sur une terrasse de 133 m(2). On trouve également quatre chambres avec salles de bains, un home cinéma et trois studios de service. Sans oublier un grand garage et un logement gardien.

Pour devenir maître des lieux de cet ensemble situé Villa Montmorency dans le 16 eme arrondissement, prévoir un chèque de 35 ME...