Immobilier : une riche famille française se sépare de sa propriété en Sologne

(Boursier.com) — Une vaste propriété est mise sur le marché en Sologne. On y trouve plusieurs maisons offrant une surface totale de 1.200 m2 et 12 chambres. Un tennis et une piscine sont disponibles. L'ensemble compte 585 hectares ce qui exceptionnel pour la région. Le domaine est clos avec un statut particulier qui permet de chasser toute l'année.

Le domaine d'une riche famille française.

Le prix n'est pas spécifié mais il serait supérieur à 10 ME. Cet ensemble est le domaine du Luet qui se trouve dans le Loiret sur la commune de Vannes-sur-Cosson. Jusqu'à son décès en 2017, c'est Monique Bouygues, la veuve de Francis Bouygues, qui occupait les lieux...