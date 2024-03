Immobilier : un domaine rural de plus de 600 hectares à la vente

(Boursier.com) — Le Cabinet mayennais Le Nail propose à la vente un domaine de plus de 600 hectares. Situé dans la région Centre, il est composé pour moitié de terres agricoles en mode bio et pour l'autre partie de surface forestière. On trouve également sur la propriété près de 30 ha en eau avec des étangs, marres...

Il s'agit d'un territoire de chasse et de pêche exceptionnel comprenant aussi plusieurs bâtiments et habitations.

Cet ensemble se situe à 10 minutes d'un bourg comprenant toutes les commodités nécessaires et à 3 heures de Paris.

Le prix de vente est fixé à 8,4 ME...