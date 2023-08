Immobilier : un des 12 domaines de l'AOC Cassis à vendre pour... 48 ME

(Boursier.com) — 48 ME... C'est le prix qu'il faut débourser pour acquérir le Château de Fontreuse, un des douze domaines viticoles en AOC Cassis. Une petite partie de la propriété se situe sur la commune de Marseille, c'est d'ailleurs la seule parcelle viticole de la ville... Le Château de Fontcreuse s'étend sur un total de 38 hectares dont 28 de vignes. La production annuelle est d'environ 200.000 bouteilles dont une majorité de vins blancs qui font la renommée de l'appellation Cassis, ainsi que des rosés et une plus faible part de vins rouges.

Entièrement restaurée, la bâtisse principale date de 1700 et comprend 400 mètres carrés habitables... En ce début du XVIIIe siècle, la demeure bénéficiait de l'eau courante ce qui était fort rare à l'époque. L'eau provenait de sources souterraines qui alimentaient une galerie creusée sous la colline qui fournissait en eau le domaine et ses dépendances...