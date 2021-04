Immobilier : un château appartenant à Yves Lecoq vendu aux enchères...

(Boursier.com) — Le château de l'imitateur Yves Lecoq va être vendu aux enchères au Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes le mercredi 9 juin prochain...

Située dans la petite commune de Villiers-le-Bâcle à une vingtaine de kms au sud-ouest de Paris, la propriété comprend un bâtiment principal du 18ème siècle avec ses dépendances, communs et un parc en partie boisé plus de 40 hectares...

Le château à lui seul représente 1.100 m(2) habitables avec trente et une pièces sur trois niveaux plus combles et sous-sol...

La mise à prix ? 6 ME...