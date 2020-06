Immobilier : Stéphane Fritz est nommé président de Guy Hoquet l'Immobilier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Guy Hoquet l'Immobilier, l'un des leaders de la franchise immobilière en France et propriété du groupe Arche, a nommé Stéphane Fritz (53 ans) à la présidence du réseau. Anciennement directeur général, Stéphane Fritz entend poursuivre le développement du réseau et de l'agence multi-services, une première dans le secteur immobilier.

Stéphane Fritz a débuté sa carrière immobilière en 2008 au siège du réseau Century 21 comme Consultant Management en charge de l'activité entreprises et commerces France, puis comme Responsable du développement dans les agences en Rhône-Alpes pendant deux ans. Arrivé en février 2015 au sein du réseau Guy Hoquet l'Immobilier, il a occupé les postes de Directeur du développement, Directeur Exploitation et Développement, avant d'être nommé Directeur général en 2019. Sous son impulsion, le réseau Guy Hoquet l'Immobilier a accueilli chaque année une centaine de nouveaux franchisés pour porter le nombre d'agences à 580, réparties sur l'ensemble du territoire.

En tant que président du réseau, Stéphane Fritz a pour objectif de poursuivre son déploiement en s'appuyant sur 3 axes : la formation des franchisés et des collaborateurs, la simplification du parcours client à travers le digital, et le changement de l'image perçue de l'agent immobilier. Sous son impulsion, le réseau va également prendre un virage avec l'intégration d'une offre unique sur le marché immobilier, le "multi-services", permettant à ses clients de réaliser de A à Z leurs projets immobiliers.