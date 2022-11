Immobilier logistique : Telamon, nouvelle identité du groupe Panhard

(Boursier.com) — Référence française de l'immobilier logistique, le Groupe Panhard est aujourd'hui un promoteur, investisseur et asset manager de plus en plus présent sur différentes classes d'actifs... Le groupe renouvelle son identité de marque en choisissant le nom Telamon. Il donne ainsi un nouvel élan au développement de ses activités et confirme le franchissement d'une nouvelle étape.

Un changement de nom est toujours un événement dans l'histoire d'une entreprise... Fondée en 1995, et connue jusqu'à présent sous l'appellation Groupe Panhard, Telamon marque une nouvelle phase dans l'évolution de la société.

Le mot Telamon fait référence à l'architecture antique, et par extension, évoque la pérennité. C'est une figure sculptée qui porte un élément structurant du bâtiment. Pour nous, c'est aussi le symbole d'un immobilier à visage humain. S'associant à des valeurs de solidité et de durabilité, le télamon invite à se projeter sereinement vers le futur...

"Au cours de la dernière décennie, nos activités ont affiché une belle croissance. L'entreprise a renforcé ses savoir-faire, diversifié ses compétences et étoffé son offre. Elle s'est aussi armée pour anticiper la gestion d'enjeux majeurs tels que la dimension environnementale et la transition énergétique" explique Christophe Bouthors, président de Telamon, "Forts d'une nouvelle identité, nous sortons aujourd'hui de notre chrysalide pour relever de nouveaux défis. Certes notre identité évolue, toutefois nous entendons préserver notre ADN et les valeurs saluées par nos clients et partenaires. Alors que les paradigmes de l'immobilier évoluent, nous poursuivons fièrement l'aventure entrepreneuriale initiée par Alain Panhard."

Le choix du nom Telamon marque la volonté de l'entreprise de souligner le développement de ses métiers au-delà de son offre historique. En effet, si le Groupe Panhard est surtout associé au secteur logistique, Telamon entend valoriser l'étendue de son champ de compétences complémentaires : la promotion en résidentiel et parcs d'activités, l'investissement et l'asset management et, de plus en plus, les énergies renouvelables.

