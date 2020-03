Immobilier : Le SIEC reporte son édition à la mi-juin

(Boursier.com) — La crise du Covid-19 a entraîné l'annulation ou le report de nombreux événements en France... Dans ce contexte, le CNCC a pris la décision de reporter le Siec 2020 aux 17 et 18 juin prochains à Paris Expo Porte de Versailles.

Le Siec, salon français de référence du retail et de l'immobilier commercial, qui accueille chaque année plus de 5.000 visiteurs professionnels sur deux jours remercie ses clients et exposants et se réjouit de les retrouver sur ces nouvelles dates Pavillon 4 de Paris Expo Porte de Versailles.

"D'ici là, la santé et la sécurité de tous les participants à l'événement étant notre priorité no 1, nous surveillons la situation en permanence. Nous suivons les dernières directives des autorités locales, nationales et internationales, ainsi que de l'Organisation Mondiale de la Santé pour garantir que les participants au Siec passent un séjour productif à Paris, en toute sécurité" conclut l'organisateur.