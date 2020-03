Iliad - Free s'engage auprès des petites entreprises

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Free - Groupe Iliad lance une initiative de solidarité en faveur des sous-traitants TPE et PME qui l'accompagnent au quotidien. Pour soulager leur trésorerie, le groupe s'engage à payer immédiatement leurs factures en cours sans attendre le délai de 45 jours fin de mois.

Cela concerne plus de 5.000 factures pour plus de 700 fournisseurs, soit un montant total d'environ 50 ME.