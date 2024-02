Iktos ouvre une filiale au Japon et en confie la direction à Hideyoshi Fuji

(Boursier.com) — Iktos , société spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la conception de nouveaux médicaments, annonce l'ouverture d'Iktos K.K., sa nouvelle filiale au Japon. Hideyoshi Fuji a été nommé Directeur représentant d'Iktos K.K. et Vice-Président en charge du Développement commercial et des opérations au Japon.

Avant de rejoindre Iktos, Hideyoshi Fuji a passé 13 ans chez Astellas Pharma Inc. en tant qu'expert en chimie computationnelle et en chimio-informatique. Il a mis en oeuvre des technologies in silico et d'IA appliquées à la découverte de médicaments et a contribué à la création de composés candidats pour le développement clinique. Plus récemment, il est devenu entrepreneur et a soutenu le développement commercial et marketing au Japon pour des sociétés de logiciels étrangères.