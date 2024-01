Iktos : du renfort

(Boursier.com) — Iktos , société spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la conception de nouveaux médicaments, annonce le recrutement d'Avirup Bose au poste de Directeur commercial (Chief Business Officer). Titulaire d'un doctorat en chimie de l'Université de Nebraska, Avirup Bose a notamment travaillé 17 ans au sein de Novartis Institutes for Biomedical Research où il a été chercheur spécialisé dans le diabète et les maladies cardiovasculaires avant de devenir, en 2017, directeur de l'activité Business développement et stratégie de licences. En 2022, il est nommé vice-Président Business développement de Chinook Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique cotée au NASDAQ et spécialisée dans les maladies rénales.