IDEX a inauguré le projet "ali énergie" à Annecy, premier réseau de chaleur & froid lacustre développé en France

(Boursier.com) — Le groupe IDEX a inauguré à Annecy le premier réseau de chaleur lacustre développé en France. Baptisé "ali énergie" et entré en service le 7 avril 2023, il utilise l'eau du lac pour chauffer et refroidir les bâtiments du quartier des Trésums, dont un hôtel et la future piscine municipale de la ville, grâce à l'utilisation de pompes à chaleur et d'échangeurs thermiques.

Soutenu par la Ville d'Annecy, ce système innovant de boucle d'eau utilise 15 fois moins d'électricité qu'un système de climatisation classique et permettra d'éviter, à terme, la production de 2.600 tonnes de CO2 par an.

Cette installation repose sur une boucle d'eau alimentée par le Lac d'Annecy et couvre 95% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire (13 GWh/an) du quartier via des pompes à chaleur (PAC), le complément étant assuré par des chaudières à gaz, qui prennent le relais lors des maintenances des PAC. Les besoins en climatisation sont quant à eux assurés à 100% par la boucle d'eau (500 MWh par an).