Identité numérique : ABBYY lance 'Proof of Identity' sur le marché français

(Boursier.com) — ABBYY , multinationale spécialisée dans l'Intelligent Process Automation, annonce le lancement de sa nouvelle solution baptisée Proof of Identity. Avec la première solution tout-en-un offrant une vérification et une authentification d'identité instantanées, partout et tout le temps, ABBYY entend aider ses clients à faire face aux problèmes d'usurpation d'identité, évalués à un milliard de dollars.

ABBYY Proof of Identity est une solution intuitive reposant sur l'Intelligent Document Processing d'ABBYY Vantage et le Process Intelligence d'ABBYY Timeline. Elle offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour établir une correspondance entre l'identité déclarée d'un utilisateur et son identité réelle, notamment :

-Lecture d'identité, incluant la capture mobile et la classification de documents.

-Vérification d'identité, y compris la détection de la fraude par altération d'image.

-Correspondance faciale basée sur un algorithme perfectionné classé par le NIST, avec un biais très faible.

-Documents de suivi (vérification d'identité centrée sur le document).

-Gestion des anomalies (vérification humaine facultative de certaines transactions).

-Process Intelligence et Mining pour identifier les possibilités d'amélioration des processus.