ICO soutient à son tour la croissance des PME en prêtant 15 ME via October

ICO soutient à son tour la croissance des PME en prêtant 15 ME via October









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La banque publique d'investissement espagnole (ICO) soutient à son tour la croissance des PME en prêtant 15 millions d'euros via October. L'Instituto de Crédito Oficial rejoint Bpifrance ainsi que la BEI par le biais de son Fonds européen d'investissement (FEI).

L'ICO devient ainsi la troisième banque nationale ou supranationale soutenant les PME européennes au travers d'October. Ce nouvel apport est un nouveau gage de confiance pour toutes les PME qui souhaitent financer leur croissance via October.

"Le soutien de l'ICO renforce notre secteur et consolide notre leadership en tant que plateforme de prêt sur le marché espagnol. L'ICO est un pilier fondamental dans le développement de l'économie espagnole, et sa confiance nous permet de continuer à remplir notre mission d'accompagnement de la croissance des PME, de simplification et de démocratisation de leur financement. ICO est un investisseur exigeant et grâce à son exemple, nous sommes convaincus que d'autres investisseurs institutionnels espagnols se joindront à cette révolution", a déclaré Grégoire de Lestapis, PDG d'October Espagne.