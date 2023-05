Icade Promotion & STO France obtiennent la première Atex !

(Boursier.com) — Icade Promotion et Sto France ont obtenu fin février 2023 une ATEx (Appréciation Technique d'Expérimentation) reproductible pour un procédé d'enduit sur isolant sur Façade à Ossature Bois non porteuse (FOB). Cette ATEx s'inscrit dans la continuité de celle reçue en 2021 pour un procédé d'enduit sur isolant sur Construction à Ossature Bois porteuse (COB) et en panneau CLT.

Accompagnés par le cabinet de conseil en Innovation INGENECO Technologies, cette première française a été rendue possible grâce au savoir-faire des experts techniques internes de Sto France et ICADE Promotion, le Centre Scientifique et Technique du bâtiment (CSTB), l'Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Boisconstruction Ameublement) et les membres de la commission.

David BRUCHON, Directeur Technique National & RSE d'Icade Promotion, déclare : "Ces deux ATEx s'inscrivent dans la démarche de travail collaboratif en ingénierie concourante, développée par ICADE Promotion avec ses différents partenaires industriels, comme Sto France. Ces innovations bas carbone bénéficieront à toute la filière, dans un objectif de massification et de maîtrise des coûts de production."