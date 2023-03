Icade Promotion et le groupe Duval en vue

(Boursier.com) — Icade Promotion (mandataire) et le Groupe Duval ont été désignés lauréats de la consultation "Ambition Maritime et Littorale" sur le site de Gavy à Saint-Nazaire, avec le projet "Destination Gavy".

Le groupement a été choisi par Saint-Nazaire Agglomération en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, l'Etat, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, le Centre hospitalier de Saint-Nazaire et la Sonadev, propriétaires du site, et accompagnés par l'ADDRN (Agence d'urbanisme de Saint-Nazaire) en vue de la cession d'un foncier de près de 8,1 hectares actuellement occupé par l'Université de Nantes et l'IFSI, dont la libération est prévue au cours de l'année 2025.