Icade : présentation saluée

Icade : présentation saluée









(Boursier.com) — Icade monte de 2,1% à 64,90 euros ce lundi, tandis qu'à l'occasion de sa Réunion Investisseurs, le groupe a réaffirmé la solidité de ses fondamentaux en exposant ses perspectives à court et moyen terme. Une présentation assurée par Frédéric Thomas, Président du Conseil d'Administration, Olivier Wigniolle, Directeur général, et Victoire Aubry, membre du Comité Exécutif en charge des Finances, est en cours ce lundi matin...

Les métiers d'Icade sont jugés solides :

Foncière Tertiaire

Des locataires de qualité et une sécurisation des actifs en exploitation ; Taux de collecte des loyers du T3 : 93% ; Plus de 130.000 m(2) signés ou renouvelés depuis le début de l'année ; Plus de 60% des échéances 2021 sécurisées à fin septembre ;

Des impacts financiers de la crise limités de l'ordre de -6 ME sur le RNR 2020

Rotation du portefeuille : une reprise des cessions opportunistes est prévue en 2021 avec une adaptation du pipeline : limiter les lancements en blanc, être prêt pour la reprise, reconversion partielle en logements.

Foncière Santé

Des très résistants +14,8% 30 2020 ; Des : T3 >97% ;

Un plan d'investissement 2019-2022 confirmé et bien engagé : plus de 50% des objectifs réalisés en 2020

Liquidité à fin 2022 au plus tard

Promotion

Une activité commerciale dynamique hors effet de la fermeture des chantiers : CA économique à +21% à fin septembre ;

Des indicateurs avancés bien orientés : backlog de 1,3 MdE, +5% sur le résidentiel à fin septembre ;

Une feuille de route ambitieuse maintenue, décalée d'un an (CA économique 2025 cible de 1,4 MdE) ;

Le bilan d'Icade est robuste fort d'un actionnariat de premier plan avec une vision de long terme ; une gouvernance aux meilleurs standards ;

Des ratios de dette solides et une liquidité renforcée : des lignes RCF et une trésorerie couvrant près de 5 années d'intérêts et capital ;

Renouvellement par S&P des notations Icade et Icade Santé en juillet : BBB+, perspective stable.

Le groupe rappelle que les résultats à fin septembre sont ressortis solides, fort d'un business mix adaptable, un profil de risque ajustable et d'atouts importants dans la période actuelle et d'une offre tertiaire qui répond aux nouveaux enjeux : le bureau de demain by Icade : smart, cost efficient, flexible and Safe (OaaS). Des réserves foncières valorisables en partie en résidentiel. Le bas carbone : un savoir-faire maîtrisé par Icade, une opportunité de croissance.

Les perspectives sont jugées attractives avec une guidance 2020 confortée à fin novembre (CFNC attendu à 4,8 euros/action) ; Un dividende stable à 4 euros par action et une option de paiement partiel en actions. Icade prend en compte l'environnement économique actuel et maintient un rendement attractif (LTV cible à 36%/37% à fin 2023).