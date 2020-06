Icade et easyHotel signent un bail pour la réalisation d'un hôtel dans le Parc des Portes de Paris

(Boursier.com) — Icade et easyHotel ont signé un bail en l'état futur d'achèvement de 12 ans fermes pour implanter un hôtel de 180 chambres (4.000 m2) au sein de l'immeuble JUMP. Situé face à la station du métro Front Populaire à Aubervilliers, à l'entrée du Parc des Portes de Paris, ce futur easyHotel sera livré au cours du quatrième trimestre 2022.

easyHotel va ouvrir un hôtel de 180 chambres, avec parking en sous-sol, dans le futur immeuble JUMP d'ICADE. Le lobby de l'établissement ainsi que la salle dédiée aux petits-déjeuners s'ouvriront sur la place du Front Populaire. Dans cet ensemble signé KAAN Architecten et se déployant sur neuf étages, ICADE développera également, un immeuble de bureaux d'environ 14.000 m2 doté d'un rooftop ouvert au public.

Le bâtiment, qui vise la certification environnementale BREEAM en niveau Very Good, sera adossé à un parc d'1,5 hectare comportant plus de 1.500 arbres.