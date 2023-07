IBM Cloud Carbon Calculator aide les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable

(Boursier.com) — IBM a lancé un nouvel outil pour aider les entreprises à suivre les émissions de gaz à effet de serre (GES) à travers les services Cloud et à améliorer leur performance en matière de développement durable tout au long de leurs parcours hybrides et multicloud. Disponible dès maintenant, l'IBM Cloud Carbon Calculator - un tableau de bord basé sur l'IA - peut aider les clients à obtenir des données sur les émissions à partir d'une grande quantité de données des applications Cloud d'IBM telles que l'IA, le calcul de haute performance (HPC) et les services financiers.

Dans tous les secteurs, les entreprises se modernisent en misant sur le Cloud hybride et l'IA pour se transformer numériquement avec la résilience, la performance, la sécurité et la conformité au premier plan, tout en se concentrant sur la création de valeur et la mise en place de pratiques commerciales plus responsables. Selon une étude récente d'IBM, 42 % des dirigeants interrogés désignent le développement durable comme leur principal défi au cours des trois prochaines années1. Dans le même temps, l'étude indique qu'ils sont contraints d'adopter l'IA générative tout en tenant compte des besoins en matière de gestion des données pour assurer une utilisation performante de l'IA.

L'augmentation du traitement des données nécessaire aux applications de l'IA peut présenter de nouveaux défis pour les organisations qui cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec plus de 43% des dirigeants interrogés qui utilisent déjà l'IA générative pour prendre les décisions stratégiques, les organisations devront se préparer à trouver un équilibre entre l'exécution des applications à haute performance et la durabilité.