IBM annonce IBM z/OS V2.5, un système d'exploitation de nouvelle génération

(Boursier.com) — IBM a annoncé aujourd'hui IBM z/OS V2.5, le système d'exploitation (OS) de nouvelle génération pour IBM Z, conçu pour accélérer l'adoption par les clients du Cloud hybride et de l'Intelligence Artificielle (IA) et pour favoriser les projets de modernisation des applications.

Selon une étude de l'IBM Institute for Business Value intitulée "Modernisation des applications sur le mainframe" publiée aujourd'hui, 71% des dirigeants interrogés déclarent que les applications basées sur les mainframes sont au coeur de leur stratégie d'entreprise ; et dans trois ans, le pourcentage d'organisations exploitant des actifs mainframe dans un environnement de Cloud hybride devrait être multiplié par plus de deux.

"IBM z/OS V2.5 contribue à créer de la valeur pour nos clients en leur offrant de nouvelles fonctionnalités en matière d'intelligence artificielle, de modernisation des applications, de résilience, de sécurité renforcée et d'amélioration de l'expérience des développeurs" commente le groupe américain.