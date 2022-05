IBM : ACMI étend son offre MSP à IBM Cloud

(Boursier.com) — IBM et ACMI, Partenaire historique d'IBM, principal revendeur de Stockage et de Serveurs Power et IBM zSystems, annoncent aujourd'hui la disponibilité d'une nouvelle offre simple et flexible permettant d'étendre l'activité Cloud et Services Managés d'ACMI à l'ensemble des Services IBM Cloud (plus de 190 Services).

À travers cet accord, ACMI est maintenant en capacité de proposer un hébergement - "on-Premise" et sur le Cloud public d'IBM - à l'ensemble de ses clients et prospects.

Cette hybridation de l'offre Services Managés notamment Power est une première en France.

Adaptée à tous les secteurs d'activité et à toutes les tailles d'entreprises, y compris les PME, cette offre permet à ACMI de proposer une gamme encore plus large de fonctionnalités à ses clients. Ceci permettra de répondre à l'ensemble des besoins de ces derniers qu'ils soient ponctuels, de sauvegarde, de virtualisation, de conteneurisation, d'extension d'activité de production ou de reprise d'activité...