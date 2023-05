IBM a dévoilé IBM Hybrid Cloud Mesh

(Boursier.com) — IBM , à l'ONUG, a dévoilé IBM Hybrid Cloud Mesh, une offre SaaS conçue pour permettre aux entreprises de mieux gérer leur infrastructure hybride multicloud. Grâce à la connectivité centrée sur les applications, IBM Hybrid Cloud Mesh est conçue pour automatiser le processus, la gestion et l'observabilité de la connectivité des applications dans et entre les Clouds publics et privés afin d'aider les entreprises modernes à exploiter leur infrastructure dans des environnements hybrides multiclouds et hétérogènes.

L'entreprise moderne opère dans un monde hyper-distribué où les utilisateurs, les applications et les données peuvent être répartis sur plusieurs sites et environnements. Une étude réalisée en 2022 par IDC a révélé que 76% des données d'entreprise seront créées et traitées à la périphérie (at the edge). Les entreprises ont donc besoin désormais d'une offre qui améliore le paradigme du réseau et leur permet de fournir un accès sécurisé et dynamique aux applications et aux services tout en conservant une visibilité et un contrôle granulaires.

IBM Hybrid Cloud Mesh libère le potentiel du déploiement d'applications hybrides et multicloud en créant une passerelle simple, sécurisée, évolutive et transparente pour les applications et les services et ce, dans des environnements hétérogènes. IBM Hybrid Cloud Mesh permettra également d'exploiter les capacités de pilotage du trafic DNS de NS1, une société IBM, pour trouver la meilleure connexion entre les Clouds et les utilisateurs finaux et ainsi fournir des applications optimisées en termes de performances, de coûts et de disponibilité à chaque point de connexion.

Programme d'accès anticipé

Avant la date de mise à disposition générale d'IBM Hybrid Cloud Mesh au second semestre 2023, IBM offrira à ses clients la possibilité de bénéficier de cette offre via un programme d'accès anticipé. Ce programme fournira aux clients plus d'informations sur la manière dont IBM Hybrid Cloud Mesh fonctionne, à savoir une approche unifiée de la connectivité, une accélération des délais de déploiement des applications d'entreprise et enfin une amélioration de l'expérience utilisateur final. Par ailleurs, les utilisateurs de ce programme d'accès anticipé apprendront également la manière dont IBM Hybrid Cloud Mesh est conçu pour aider les équipes informatiques (IT) à prendre le contrôle du réseau tout en fournissant aux équipes DevOps et CloudOps une expérience et un ensemble d'outils unifiés pour résoudre les problèmes liés à la performance, à la visibilité, au contrôle et à la sécurité des applications.

Que les entreprises fassent leurs premiers pas dans les déploiements Cloud ou qu'elles aient développé des applications globales et distribuées sur plusieurs Clouds, IBM Hybrid Cloud Mesh fournit des informations détaillées sur la façon dont les entreprises peuvent tirer parti d'un réseau qui est automatisé, intelligent et optimisé pour des opérations transparentes, tout en fonctionnant sur une infrastructure de Cloud public.

En offrant le service de connectivité via IBM Hybrid Cloud Mesh, les clients peuvent aider à répondre à la pression importante que les équipes d'infrastructure et d'exploitation peuvent ressentir lors du déploiement, de la gestion et de la sécurisation de leurs réseaux hybrides multicloud, à une époque où le contrôle et la visibilité sont de plus en plus limités.

Le lancement d'IBM Hybrid Cloud Mesh s'inscrit dans la mission d'IBM d'accompagner les organisations dans leur transformation numérique, en les aidant à être compétitives sur leurs marchés grâce à l'utilisation de l'innovation technologique, tout en tirant parti de la puissance des solutions d'automatisation intelligente pour répondre aux besoins des entreprises à un niveau prédictif.

La récente acquisition par IBM de NS1, un fournisseur de solutions SaaS d'automatisation des réseaux conçues pour permettre aux entreprises de fournir du contenu, des services et des applications à des millions d'utilisateurs tout en optimisant les performances, la fiabilité, la sécurité et les coûts, cela permettra donc à IBM Hybrid Cloud Mesh de jouer un rôle en fournissant une connectivité centrée sur les applications.