Iberdrola assoit sa position en France et annonce un regroupement de ses activités sous une nouvelle et même entité, Iberdrola France

(Boursier.com) — Le groupe Iberdrola, leader mondial des énergies renouvelables, annonce la création d'Iberdrola France et fait de ce pays un de ses axes prioritaires de développement en Europe.

Emmanuel Rollin, auparavant directeur de l'activité Eolien en mer d'Iberdrola Renouvelables, sera CEO d'Iberdrola France. Il a dès maintenant la charge de déployer dans le pays le plan de développement ambitieux d'Iberdrola présenté lors du 'Capital Market Day' du Groupe le 9 novembre dernier...

La nouvelle entité, en cours de constitution, intègre toutes les activités d'Iberdrola en France, à savoir le développement et l'exploitation d'installations d'énergies renouvelables et la fourniture de solutions énergétiques avancées pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de décarbonation.

La France, un des pays prioritaires de la stratégie de croissance du Groupe Iberdrola en Europe

Le Groupe Iberdrola a récemment confirmé la France comme l'un des pays prioritaires de sa stratégie de croissance, au même titre que l'Allemagne et l'Australie. Les investissements actuels et à venir portent en particulier sur l'éolien en mer, mais aussi sur l'éolien terrestre, le photovoltaïque et les services de transition énergétique aux entreprises.

La nouvelle organisation et ces investissements de plusieurs milliards d'euros permettent au groupe d'asseoir sa position comme l'un des principaux acteurs du marché de l'énergie en France et de jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique du pays.

Emmanuel Rollin CEO d'Iberdrola France

Emmanuel Rollin sera le CEO de la société Iberdrola France qui est en cours de création. Les directeurs opérationnels sont Stéphane Alain Riou, directeur Eolien en mer, avec le futur parc de Saint-Brieuc dont la construction est en cours et la participation à l'ensemble des appels d'offres lancés par l'Etat; Thierry Vergnaud, directeur Onshore, qui regroupe les activités de développement et d'exploitation en éolien terrestre et solaire photovoltaïque ; Cristian Montoya, directeur Clients, en charge de la fourniture d'énergie et de solutions pour la transition énergétique des entreprises, pour les aider dans leur démarche de décarbonation.