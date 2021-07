I2PO lève avec succès 275 ME par voie de placement privé

(Boursier.com) — I2PO , le premier SPAC européen dédié au divertissement et aux loisirs, a levé avec succès 275 millions d'euros par voie de placement privé. Annoncé le 14 juillet 2021, l'objectif de levée d'un montant de 250 millions d'euros a été dépassé pour atteindre 275 millions d'euros. I2PO sera cotée sur Euronext Paris à partir du mardi 20 juillet 2021.

Iris Knobloch, Présidente du conseil d'Administration et Directrice générale d'I2PO a déclaré : "En lançant I2PO, nous avons réussi à créer, avec Artemis et Combat Holding, le premier SPAC coté en Europe dédié au divertissement et aux loisirs. Le succès de ce placement privé démontre la confiance des investisseurs dans l'association unique des fondateurs et dans notre capacité à réaliser avec succès l'ambition d'I2PO : accompagner un champion européen dans la conquête du marché du divertissement et des loisirs au niveau mondial. L'Europe, en tant que hub culturel, de divertissement et de loisirs, possède une industrie dynamique qui présente un potentiel de croissance important, stimulée par l'innovation technologique qui s'est accélérée pendant la crise sanitaire. C'est également un marché fragmenté qui offre des opportunités de consolidation considérables. Notre équipe expérimentée s'appuiera sur son réseau international pour s'associer à la bonne entreprise, dans le cadre d'un partenariat de création e valeur à long terme et accompagnera ses fondateurs et son management dans la prochaine étape de leur développement en tant que société cotée en bourse"