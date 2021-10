Hyundai NEXO franchit le cap des 1.000 ventes en Europe

(Boursier.com) — En Europe, NEXO, le SUV alimenté à l'hydrogène de Hyundai, s'est écoulé à plus de 1.000 unités depuis le lancement de sa production en 2018. Succédant à ix35 Fuel Cell, NEXO constitue le SUV à pile à hydrogène (FCEV) de deuxième génération de la marque. En 2019 comme en 2020, il a été produit à plus de 6.000 exemplaires dans l'usine d'Ulsan en Corée du Sud, ce qui en fait le véhicule particulier à hydrogène le plus diffusé dans le Monde.

"NEXO témoigne de l'engagement de longue date de Hyundai en faveur d'une mobilité plus vertueuse. Le FCEV innovant de la marque émet uniquement de la vapeur d'eau, sous-produit de la réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène qui génère de l'électricité. NEXO revendique une autonomie maximum de 666 km selon la norme WLTP, et un temps de ravitaillement de moins de 5 minutes. Ainsi, les clients bénéficient d'un système de pile à hydrogène affichant l'une des meilleures autonomies de sa catégorie, ainsi que d'un maximum de commodité sur longs trajets" commente le groupe automobile.