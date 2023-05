HyPrSpace représente le NewSpace français à la 6e édition de Choose France

(Boursier.com) — HyPrSpace a été sélectionnée par le Gouvernement pour représenter le NewSpace français lors du sommet Choose France où ont été accueillis plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères au château de Versailles, dont Elon Musk qui s'est s'entretenu avec le Président Emmanuel Macron.

HyPrSpace développe un micro-lanceur orbital hybride, réutilisable, plus économique et plus respectueux de l'environnement que les micro-lanceurs classiques du marché grâce à sa technologie de propulsion innovante et brevetée. Le développement du lanceur est soutenu par des fonds privés et institutionnels, il est également lauréat de l'appel à projet France2030.

HyPrSpace a pu afficher ses ambitions technologiques et économiques grâce à sa présence à ce sommet international regroupant les plus grandes multinationales, ainsi que quelques startups françaises à haute valeur ajoutée technologique.