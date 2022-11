Hyloris Pharmaceuticals élargit son portefeuille de produits

(Boursier.com) — Hyloris Pharmaceuticals SA, société biopharmaceutique spécialisée qui s'engage à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui le développement d'une nouvelle formule propriétaire - un agoniste TRPV1 - administré par voie intranasale sous forme de spray, pour traiter la rhinite idiopathique.

La rhinite idiopathique est un trouble médical caractérisé par un ensemble de symptômes nasaux qui ressemblent à des allergies nasales et au rhume des foins (rhinite allergique) mais qui ne sont pas causés par une cause connue comme des allergènes ou des déclencheurs infectieux. La rhinite idiopathique se caractérise par une surexpression de TRPV1 dans la muqueuse nasale, ce qui entraîne une obstruction nasale, une rhinorrhée (familièrement : un nez qui coule) et/ou des éternuements.

L'approche thérapeutique d'Hyloris consiste à activer et dépolariser les récepteurs TRPV1, ce qui permet de rétablir une fonction normale de la muqueuse nasale. Les traitements actuels de la rhinite idiopathique ne sont pas toujours efficaces. Cela conduit à des interventions chirurgicales inutiles et souvent inefficaces dans les cas graves, comme les corrections de la cloison nasale et/ou les réductions des cornets inférieurs.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a commenté : "Nous sommes heureux d'annoncer un autre produit candidat à valeur ajoutée qui intègre notre portefeuille de programmes. Ce produit candidat intranasal exclusif au mécanisme d'action bien connu devrait répondre à un important besoin médical non satisfait et offrir aux patients un soulagement rapide et durable."

"Notre stratégie axée sur le développement de nouveaux produits candidats à valeur ajoutée nous a rapprochés de notre objectif visant à atteindre 30 actifs dans notre portefeuille avant 2025. Cela renforce notre positionnement en tant qu'acteur majeur du marché dans le développement de produits candidats à valeur ajoutée en utilisant la stratégie réglementaire 505(b)2 rapide et rentable aux États-Unis. Nous souhaitons développer une solution à faible dose pouvant être administrée localement par spray nasal d'abord en Europe avant de poursuivre le déploiement mondial."