Hydrogène de France annonce le lancement de son introduction en bourse

Hydrogène de France annonce le lancement de son introduction en bourse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hydrogène de France, pionnier dans le développement d'infrastructures permettant la production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext à Paris.

-Augmentation de capital d'un montant d'environ 100,0 ME

-Cession d'actions existantes pour un maximum de 32,2 ME environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation, pouvant porter le montant de l'offre à 132,2 ME

-79,9 ME déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription, dont 50 ME auprès de RUBIS et 10 ME auprès de TEREGA SOLUTIONS dans le cadre de partenariats stratégiques

-Fourchette indicative de prix : entre 22,95 euros et 31,05 euros par action ;

-Période de souscription : du 10 juin au 22 juin 2021 inclus pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 23 juin 2021 (12h) pour le Placement Global ;

-Éligibilité aux PEA et PEA PME-ETI.