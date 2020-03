Hôtellerie : 2019, l'année de tous les records pour Best Western Hotels en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'année 2019 s'est révélée particulièrement imprévisible en France du fait des mouvements sociaux survenus comme ceux des gilets jaunes et des grèves. Loin du contexte favorable de 2018, l'activité touristique a été fortement perturbée à l'échelle nationale. Malgré cette situation, Best Western Hotels & Resorts a su résister et s'est démarqué par d'excellents résultats sur son exercice 2019.

Le chiffre d'affaires centralisé bondit de +68%, soit 181 millions d'euros générés. Cette tendance positive se retranscrit également sur le prix moyen qui a progressé de +2,4% et sur le volume de nuitées qui a augmenté de +64% pour atteindre 1.542.762 nuitées.

Le Club de fidélité Best Western Rewards continue de séduire les clients. A fin décembre, il enregistrait une hausse du nombre de ses membres de +16% par rapport à l'année dernière. Il a généré un chiffre d'affaires de 63,5 ME, en hausse de +4,6%. Le groupe a renforcé sa stratégie d'animation du Club au travers d'un dispositif d'opérations promotionnelles ambitieux, d'une stratégie de personnalisation pertinente, de campagnes de réactivation de membres inactifs et d'une forte activation de nouveaux membres.

Toutes ces belles performances ont été soutenues par la stratégie de distribution puissante déployée par le groupe et renforcée par des partenariats solides avec les agences en ligne telles que Booking.com et Expedia. En parallèle, les hôtels du réseau ont fait preuve de la plus grande agilité pour adapter leur stratégie tarifaire au marché et rester attractifs. Le canal de distribution web a gagné 8 points en un an et représente 89% des réservations.

Le développement du réseau s'est montré également très satisfaisant. Au total, 21 nouveaux établissements ont rejoint le groupe qui comptait 298 hôtels fin décembre 2019. Parmi ces nouveaux affiliés, deux nouvelles softbrands ont émergé sur le marché français : BW Signature Collection by Best Western, positionnée sur du milieu de gamme et orientée vers une clientèle loisirs et Sure Hotel Collection by Best Western, positionnée sur du milieu de gamme et constituée d'établissements 3 étoiles.

Perspectives et enjeux 2020

Le portefeuille de marques du groupe s'est considérablement développé au cours de ces dernières années et comprend désormais 18 marques. Dans un souci de clarification, la marque ombrelle BWH Hotel Group a été créée, née de l'acquisition du groupe d'hôtels indépendants WorldHotelsTM par Best Western Hotels & Resorts début 2019. Cette nouvelle architecture présente des marques sur tous les segments de marchés, de l'économique au luxe, et constitue de véritables opportunités pour de nouveaux établissements ainsi que de formidables perspectives d'évolution pour les hôtels du réseau.

D'ici fin 2020, BWH Hotel Group France a pour objectif d'accueillir 25 nouveaux hôtels répartis parmi les marques commercialisées en France.

Depuis l'acquisition du groupe d'hôtels indépendants WorldHotels, le groupe a pu élargir son offre aux segments du très haut de gamme et du luxe. Son objectif est désormais d'étendre davantage son réseau dans les grandes villes de province à fort potentiel et à Paris. Fort de cette nouvelle synergie, il a lancé son propre programme de fidélité construit sur les fondamentaux du Club de fidélité Best Western Rewards et a vu son site Internet évoluer pour gagner en attractivité et optimiser le parcours client.

Best Western Hotels & Resorts continue de développer son image de marque au travers d'un plan média ambitieux et d'une stratégie de sponsoring sportif, concrétisée par un partenariat avec la Ligue Nationale de Basket, négocié sur la 2e partie du championnat Jeep Elite 2019-2020 et pour la saison 2020-2021.

Cette année, une importance capitale sera portée à la marque employeur et à sa promotion en interne et au sein du réseau afin de gagner en attractivité, de recruter plus de candidats, de limiter le 'turn over' et de fédérer les équipes du siège et des hôtels autour de valeurs communes. Depuis fin 2019, un audit est mené pour faire un état des lieux et une analyse des besoins sur le terrain ainsi qu'au siège dans le but de définir un plan d'actions concret déployé au cours des prochains mois de 2020.

Le groupe va continuer d'accompagner chacun de ses hôtels indépendants pour le développement de son activité commerciale et sa communication. En outre, le groupe renforce sa stratégie de relation client grâce au conversationnel et en multipliant les points de contacts avec les clients pour répondre efficacement et rapidement à leur besoin. Le parcours de réservation sur le site sera totalement refondu en 2020 pour encore plus de simplification et d'intuitivité.