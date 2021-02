Homepilot lève 2,6 millions d'euros pour transformer la gestion locative

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Homepilot , l'agence immobilière digitale dédiée à la location et la gestion locative, annonce une levée de fonds de 2,6 millions d'euros. La start-up qui développe ses propres technologies, réitère son ambition de digitaliser la gestion locative, un marché de plus de 6 milliards d'euros en France et qui touche plus de 60% de la population française.

Avec un tour de table de 2,6 millions d'euros qui s'ajoute aux 600.000 euros précédemment levés, Homepilot poursuit son ambition d'être le partenaire incontournable pour tous les investisseurs immobiliers.

Cette levée de fonds est réalisée auprès de ses investisseurs historiques, qui ont tenu à renouveler leur soutien, Christophe Courtin (Santiane), Jean-Fabrice Mathieu (Seloger), Cyril Vermeulen (Aufeminin), Didier Kuhn (ScreenTonic), et de nouveaux investisseurs, dont Geoffroy Roux de Bézieux, Techmind et Bpifrance. Trois années après son lancement, Homepilot gère plus de 600 millions d'euros d'actifs immobiliers, constitués de plus de 2.000 logements, bureaux et locaux commerciaux dans toute la France. Ce nouveau tour de table va permettre à Homepilot de poursuivre le développement de sa solution de gestion locative et de renforcer ses effectifs.

"Cette levée de fonds, réalisée durant l'une des pires crises des trente dernières années, est une forte validation de notre modèle et de notre technologie" explique Gilles Bourcy, cofondateur de Homepilot.