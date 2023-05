Holcim va déployer 1.000 camions électriques Volvo

(Boursier.com) — Holcim déploiera jusqu'à 1.000 camions électriques Volvo d'ici 2030. La livraison des premiers camions débutera au quatrième trimestre 2023. Il s'agit de la plus importante commande commerciale à ce jour pour les camions électriques Volvo.

Les deux entreprises sont membres fondateurs de la First Movers Coalition (FMC), une coalition d'entreprises qui utilisent leur pouvoir d'achat pour créer les premiers marchés des technologies propres et innovantes.

L'accord fait partie d'un partenariat plus large entre Holcim et le groupe Volvo pour déployer des camions électriques dans toutes les opérations de Holcim en Europe d'ici 2030. Le remplacement des camions diesel par des camions électriques réduira les émissions de CO2 du transport routier jusqu'à 50% par an.

L'accord contribuera aux objectifs de développement durable fixés par Holcim et le groupe Volvo. En plus d'être membres du FMC, les deux entreprises sont engagées dans l'initiative Science Based Targets (SBTi), qui encourage une action climatique ambitieuse et scientifique dans le secteur privé. En novembre 2022, Holcim a lancé ses objectifs climatiques actualisés pour 2030, validés par l'initiative Science Based Targets SBTi. Avec ces objectifs améliorés, Holcim confirme son engagement à décarboner le bâtiment conformément aux connaissances scientifiques les plus avancées.