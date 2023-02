Holcim lance la première opération de ciment bas carbone à base d'argile calcinée en Europe

(Boursier.com) — Holcim lance la première opération de ciment d'argile calcinée en Europe dans son usine de Saint-Pierre-la-Cour pour livrer le ciment vert ECOPlanet avec une empreinte CO2 inférieure de 50% par rapport au ciment standard (CEM I). Cette ligne de production avancée, une première mondiale, fonctionnant sur la technologie propriétaire de Holcim, proximA Tech, produira jusqu'à 500.000 tonnes de ciment à faible émission de carbone par an.

Ses opérations durables sont alimentées par des combustibles alternatifs à base de biomasse à 100% et des systèmes de récupération de la chaleur résiduelle, ce qui rend la fabrication d'argile calcinée presque sans carbone et ultra-efficace.

Ce projet fait partie de la feuille de route européenne d'Holcim pour décarboner la construction avec une large gamme de matériaux à faibles émissions, de l'argile calcinée aux déchets de construction et de démolition. Il a reçu le soutien financier de l'État français, dans le cadre du dispositif "France Relance" qui investit dans des initiatives de décarbonation et d'efficacité énergétique à grande échelle en France.