Hoffmann Green Cement : un partenariat avec Immobilière 3F

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement a signé une convention de partenariat avec Immobilière 3F, l'acteur de référence du logement social qui s'engage à promouvoir la construction de logements à base de ciment bas carbone et à matérialiser cet engagement pour 50% de sa production de logements en maîtrise d'ouvrage directe à partir de 2023.

Dans le cadre d'un contrat d'expérimentation signé en septembre 2020, les équipes de GCC, Immobilière 3F et Hoffmann Green ont pu expérimenter le ciment décarboné Hoffmann sur un chantier de construction de 85 logements sociaux situé à Saint-Leu-la-Forêt (95). A l'issue de ce test qui s'est révélé plus que concluant, Hoffmann Green et Immobilière 3F ont décidé de poursuivre leur coopération avec la signature d'une convention de partenariat dans laquelle le no1 du logement social s'engage à : développer et réaliser des projets immobiliers à faible empreinte carbone, et par conséquent à inciter l'ensemble du secteur de la construction à réduire son impact carbone ; utiliser des bétons à basse empreinte carbone, dont l'impact carbone est inférieur à 120kgCO2/m3 de béton sur la base d'un C25/30 ; généraliser cette ambition pour 50% de sa production de logements en maîtrise d'ouvrage directe à partir de 2023, et tendre vers 100% de sa production en maîtrise d'ouvrage directe en 2030.