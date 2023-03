Heura : des alternatives végétales à la viande et au poisson

(Boursier.com) — En 2022, Heura a bousculé les idées reçues en réalisant des chiffres records dans le marché des substituts végétaux. Parmi ces chiffres, une augmentation de 75% de ses points de vente passant de 13.000 à 22.700.

Ce développement rapide s'explique aussi par un taux de répétition à plus de 50%, inégalé dans cette catégorie et une place de leader dans le commerce de détail avec 6 des 10 premiers UGS (Unités de Gestion de Stock) dans le domaine de l'alimentation végétale en Espagne.

Une croissance qui fait du bruit !

Fondée en 2017 par les activistes Marc Coloma et Bernat Añaños, Heura, successeur de la viande animale a réalisé en 2022 un chiffre d'affaire de 31,4 millions d'euros et a donc ainsi presque doublé son chiffre d'affaires de 2021 (17,7 millions d'euros).

En Espagne, Heura est responsable de 80% de la croissance des produits végétaux. La start-up connaît également une croissance internationale inédite avec 23% des ventes réalisées à l'international aujourd'hui, contre 6% en 2020 Ces chiffres records ont permis de nouer de nouveaux partenariats avec des grandes chaînes de restauration aux quatres coins de l'Europe comme Domino's Pizza en Espagne, Dishoom au Royaume-Uni, Poke House en Italie et New School Tacos en France.

De plus, afin de promouvoir la nourriture végétale dans les écoles et compagnies aériennes, Heura s'est également allié avec des entreprises comme Irco Restauración Collectiva, Iberoject et Tutti Food Group. De nombreuses enseignes ont aujourd'hui décidé de vendre au détail les produits Heura à l'image de Waitrose au Royaume-Uni, Super U et Géant Casino en France, Lidl en Espagne mais aussi une nouvelle implantation en attirant les détaillants Billa en Autriche et Migros en Suisse.

En outre, la société a élargi sa communauté grâce à sa campagne 2022 Equity for Good Rebels, qui a vu plus de 5.000 personnes du monde entier s'unir pour une cause commune et lever plus de 4 millions d'euros en 12 heures seulement. En rupture avec les normes traditionnelles des investisseurs, environ la moitié des participants étaient âgés de 18 à 35 ans et 42 % étaient des femmes.

Une stratégie innovante, dynamique et consciente des défis à relever

Leader de la révolution alimentaire éthique et durable en Europe, Heura a articulé sa stratégie pour l'année 2023 autour des deux plus grands défis mondiaux : la nutrition et la durabilité. Afin de réaliser cet objectif et de combiner au mieux ces deux enjeux, Heura débute 2023 avec un financement de 20 millions d'euros.

En 2022, Heura a lancé la plateforme technologique Good Rebel Tech (G.R.T), une approche novatrice de l'industrie alimentaire qui procure un avantage concurrentiel tout en résolvant des problèmes liés à la densité nutritionnelle. Avec cette nouvelle technologie, le but d'Heura est de redéfinir les contours du secteur de la viande végétale, en prouvant qu'il est possible de retrouver un goût savoureux et une texture inédite avec des produits de substitution. Le pari est réussi avec un taux de fidélisation de plus de 50% et de plus de 90% chez les consommateurs flexitariens (source : Kantar). Heura a d'ailleurs été la première entreprise à créer un analogue de graisse 100% huile d'olive qui apporte la jutosité de la viande traditionnelle avec 85% de graisses saturées en moins.

Entreprise engagée pour le bien-être animal, Heura l'est aussi pour la planète. Elle est donc pour cela devenue membre du Pacte mondial des Nations Unies afin de développer et diffuser des technologies durables. Heura a été pionnière dans la réalisation d'analyses comparatives du cycle de vie (ACV) d'un poisson d'origine végétale, conformément à la norme ISO 14040, démontrant ainsi un impact climatique inférieur de 70 % à celui du poisson d'origine animale. Heura met également en place un système alimentaire net-positif transparent en réalisant des ACV comparatives pour toute sa gamme et en informant ses consommateurs.

Les premiers résultats sont très encourageants : 2,6 CO2 par kilo de produit, ce qui est nettement inférieur à la viande animale mais aussi à la moyenne des alternatives végétales. Rien que l'année dernière, ce sont environ 17 mille tonnes d'émissions de CO2 en moins, soit l'équivalent d'une année complète de près de 700.000 arbres absorbant du CO2...