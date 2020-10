Herrmann Frères et Fils Immeubles vend un de ses actifs emblématiques parisiens à Covéa

(Boursier.com) — Herrmann Frères & Fils Immeubles vient d'arbitrer au sein de son patrimoine parisien en cédant, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, le 102 rue de Charonne (Paris 11) à Covéa. L'ensemble immobilier, qui développe 13.500 m2, est actuellement loué dans sa totalité...

Le 102 rue de Charonne est un immeuble parisien d'une très grande visibilité qui s'élève à l'angle de la rue Jules Vallès dans le 11e arrondissement. Construit en 1907, cet ensemble, signé de l'architecte Wilfried Bertin, était auparavant un bâtiment industriel. "Sa façade décorative avec pilastres verticaux et briques polychromes en allèges des baies ainsi que son dôme d'angle lui confèrent une très forte identité qui en fait un bâtiment emblématique du quartier, référencé au Pavillon de l'Arsenal et signalé dans les ouvrages dédiés aux amateurs d'architecture industrielle". L'immeuble a été acquis en 1970 par Oscar Herrmann, le fondateur du groupe immobilier. Ses espaces de bureaux sont loués, depuis 1974, à la RATP, dont c'est la plus importante implantation de bureaux parisienne.