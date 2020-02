Hermès : présente 'Rouge Hermès'

(Boursier.com) — Hermès, maison d'objets depuis 1837, présente son seizième métier, la Beauté, avec une première collection, Rouge Hermès, dédiée à la beauté des lèvres.

"Nous abordons ce nouveau métier avec notre propre écriture, et beaucoup de plaisir. La Beauté Hermès s'inscrit dans ce que nous sommes : une maison où tout procède de la création, animée par des artisans soucieux d'accompagner avec élégance les femmes et les hommes de notre temps, avec l'intégrité et l'authenticité qui sont les nôtres. Elle concentre ce goût de la surprise, de l'émerveillement, qui passe par l'objet, le dessin, le désir d'être utile en faisant rêver" commente Axel Dumas, président d'Hermès

Fruit d'un travail de conception, de recherche et de développement initié il y a plus de 5 ans et dirigé par Agnès de Villers, présidente d'Hermès Parfum et Beauté, dans l'esprit d'excellence et d'intégration des savoir-faire qui caractérise Hermès, la Beauté Hermès est une création à plusieurs mains, sous l'égide de Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d'Hermès.

Pierre Hardy, directeur de création de la chaussure, bijouterie et joaillerie Hermès signe l'objet. Bali Barret, directrice artistique de l'univers féminin Hermès et directrice de création de la soie féminine, porte la vision du féminin et de la couleur, tandis que Jérôme Touron, directeur de création de la Beauté Hermès transpose cette vision en maquillage. Leur travail sur l'objet, la matière, la couleur, le geste, s'est organisé librement, dans un jeu d'affinités et de correspondances. Enfin, Christine Nagel, directrice de la création olfactive d'Hermès, a ajouté l'odeur à cette collection.

"Produits de maquillage, les rouges à lèvres Rouge Hermès sont des objets Hermès qui expriment dans un petit volume tous les fondamentaux de la maison.

Ils partagent avec tous les objets Hermès une même esthétique de la fonction" souligne le groupe de luxe...