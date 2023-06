HelloSafe annonce un nouveau partenariat avec Verisure

(Boursier.com) — HelloSafe , une plateforme de comparaison d'assurances et de produits financiers dont le site web attire 250.000 visiteurs par année en France, annonce un nouveau partenariat avec Verisure, le no1 de l'alarme avec télésurveillance.

Dans le cadre de ce partenariat, les offres de systèmes d'alarme télésurveillée de Verisure sont intégrées au comparateur dédié de HelloSafe, ce qui permettra une expérience de comparaison enrichie sur ce produit qui touche à la vie quotidienne des Français.

"Nous sommes ravis de nous associer à Verisure et de pouvoir intégrer son offre novatrice à notre comparateur de systèmes d'alarme" a déclaré Alexandre Desoutter, porte-parole de HelloSafe France. "Verisure est en effet le leader en matière d'alarmes avec télésurveillance aujourd'hui en France, et intégrer leur offre s'inscrit parfaitement dans notre objectif de permettre aux consommateurs d'économiser toujours plus sur leurs produits du quotidien, tout en faisant de leur sécurité une priorité".