Hello Syndic et Flatlooker se rapprochent pour donner naissance à Manda

(Boursier.com) — Hello Syndic (syndic de copropriétés de nouvelle génération) et Flatlooker (agence de gestion locative digitale) se rapprochent pour donner naissance à Manda, un acteur innovant des services immobiliers. Manda intègre directement le top 15 du secteur et ambitionne une croissance à deux chiffres pour servir plus de 1 million d'habitants en France d'ici 5 ans.

Manda vise, au travers d'une approche systémique de refonte des métiers historiques de l'immobilier, à constituer une offre alternative aux opérateurs traditionnels du secteur. Manda est financé par Naxicap Partners qui a apporté 43 ME au projet...