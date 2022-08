Hello Bank a choisi la startup OuiLive

(Boursier.com) — OuiLive , startup française spécialiste des Challenges connectés à impact positif en entreprise, a annoncé la signature d'un nouveau client de taille, Hello Bank, la banque digitale du groupe BNP Paribas. Dans le cadre de son accompagnement, OuiLive a développé pour les équipes de Hello Bank un Challenge sur mesure : le Challenge "En forme pour être bien ensemble... chez Hello Bank !". Il s'est tenu du 09/05/2022 au 30/05/2022 et a réuni plus de 150 participants.

Avec un focus sur le bien-être au travail et en dehors, ce Challenge s'est concentré sur les rituels bien-être (sport, cuisine, détente, créativité...) que les collaborateurs les pratiquent déjà à titre personnel ou qu'ils soient prêts à en découvrir de nouveau.

Durant le Challenge, des défis ludiques et accessibles à tous ont été proposés pour créer du lien au sein des équipes Hello Bank. Et le tout pour une belle cause, puisque la mobilisation des collaborateurs durant ces défis (près de 15 millions de pas parcourus dans le cadre du défi sportif) a également permis d'apporter un soutien financier à La Fondation Le Refuge, une association qui héberge et accompagne les jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d'homophobie ou de transphobie et en situation de rupture familiale.

Olivier Houyvet et Augustin Bernard, Fondateurs de OuiLive : "Nous remercions Hello Bank de la confiance qui nous a été accordée. Grâce à cette nouvelle signature client et à notre dynamique de croissance en 2022, OuiLive démontre son statut d'expert de l'accompagnement des directions d'organisations : engagement des membres, onboarding des équipes, digitalisation des événements, ou encore formations.... Aujourd'hui, OuiLive se positionne définitivement comme un acteur unique de la QVT (Qualité de Vie au Travail) en offrant à ses clients une solution digitale facilement déployable (de par le monde et aussi bien en présentiel qu'à distance) et qui peut facilement venir s'intégrer à leur politique RSE pour un impact social concret et positif".