HDF Energy : approbation de son document d'enregistrement par l'AMF dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse

HDF Energy : approbation de son document d'enregistrement par l'AMF dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hydrogène De France, pionnier dans le développement d'infrastructures permettant la production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 21-023, en date du 21 mai 2021.

Ce Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse de HDF Energy sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du Prospectus relatif à l'opération.

HDF Energy, pionnier dans l'hydrogène-électricité, permettra la production d'électricité renouvelable non-intermittente Créé en 2012, HDF Energy est un développeur de projets de centrales de production d'électricité. La Société conçoit, mène les études nécessaires, anime auprès des acteurs concernés, organise et sécurise le financement du projet à travers des sociétés dédiées, ou "SPV" (Special Purpose Vehicle).

HDF Energy développe, aux côtés de partenaires, des projets de construction de centrales de forte capacité (multi-mégawatt) produisant de l'électricité à partir d'hydrogène vert ou décarboné, ce qui constitue une première mondiale, permettant à la Société de revendiquer le statut de pionnier dans le domaine de l'hydrogène-électricité. Ces centrales sont destinées à satisfaire aux besoins des gestionnaires de réseaux en fournissant une électricité renouvelable non intermittente et compétitive, en continue ou à la demande.

Ces unités de production, une fois construites, comprendront notamment des piles à combustible (PaC) de forte puissance fonctionnant à l'hydrogène, fournies par HDF Energy, et développées dans le cadre d'un accord exclusif de développement avec Ballard Power System, un des leaders mondiaux des piles à combustible pour la mobilité, afin de répondre au marché des applications stationnaires de forte puissance. La Société bénéficie d'une licence d'utilisation de cette technologie assortie d'une période d'exclusivité mondiale jusqu'en 2026. Dans ce cadre, HDF Energy a annoncé la construction d'une usine de fabrication de piles à combustible de forte puissance en Nouvelle-Aquitaine, sur la métropole de Bordeaux. L'usine, dont la livraison est prévue en 2023, atteindra une capacité de production annuelle de plus de 100 MW, moyennant un investissement total de 20 ME.