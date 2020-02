Hausse du bénéfice et de la taille du bilan de la BCE en 2019

Hausse du bénéfice et de la taille du bilan de la BCE en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan de la BCE s'est accru de 2% en 2019 à 457 milliards d'euros. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de la valeur de marché des avoirs de réserve de change de la BCE, résultant du renchérissement de l'or et de l'appréciation du dollar et du yen par rapport à l'euro durant l'année, et à la valeur plus élevée des billets en euros en circulation.

Les états financiers vérifiés de la Banque centrale européenne pour l'année passée montrent par ailleurs une augmentation du bénéfice de l'Institution de 790 millions d'euros, à 2,366 MdsE, en raison principalement de la hausse des revenus issus du portefeuille en dollars et du portefeuille comprenant l'Asset Purchase Programme (programme d'achats d'actifs). Ce profit est distribué en totalité aux Banques centrales nationales.

Le montant net des produits d'intérêts s'est élevé à 2,686 MdsE alors que les plus-values réalisées sur les opérations financières ont atteint 197 ME (contre des moins-values réalisées de 77 ME en 2018) grâce aux plus-values réalisées sur les titres en dollars, la baisse des rendements des obligations en dollars au cours de l'exercice ayant eu une incidence positive sur leur valeur de marché.