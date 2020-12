Happydemics : levée d'un montant de 8 millions d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Happydemics , leader de la transformation digitale des études, boucle une levée d'un montant de 8 millions d'euros.

Le fonds de capital-risque Adelie et le cabinet de conseil indépendant Sia Partners complètent ainsi le tour de table en rejoignant le family office Fair/e, ainsi que Laurent Ritter et Alexandre Yazdi, respectivement co-fondateur et CEO de Voodoo et d'autres investisseurs.

Fort de ce nouveau financement, Happydemics s'impose aujourd'hui plus que jamais comme le leader de la transformation digitale du marché des études et sondages, grâce à sa solution unique en matière de collecte et d'analyse de données d'opinion à l'échelle internationale, d'ores et déjà déployée au sein des plus grands groupes français du CAC 40, à l'instar de Total, Danone ou encore BNP Paribas et internationaux, comme Estée Lauder.